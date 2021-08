Agerola / Positano , Luca Mascolo ancora non ha scelto il successore, si parla anche dell’avvocato Sergio Mascolo. A poche ore dalla presentazione delle liste, venerdì 3 fino a sabato 4 alle 12 si sapranno i nomi, il sindaco uscente e il suo gruppo ancora non hanno espresso il nome del futuro sindaco. Dopo le dimissioni del vicesindaco Andrea Buonocore si vive una situazione di stallo. I nomi in pole position sono sempre Naclerio e la Milo , ma se fossero sicuri si sarebbero già resi pubblici , ecco che si concretizza l’ipotesi di un terzo uomo, o donna, al momento uomo. L’avvocato Sergio Mascolo è uno di questi. Il sindaco sembra che abbia proposto alcuni nomi , fra questi sarebbe spuntato in primis l’avvocato Sergio Mascolo, sposato a Positano in Costiera amalfitana, con la figlia Elena consigliere comunale di opposizione. Ma il gruppo vorrebbe una scelta interna che ancora non si trova, ma oramai siamo agli sgoccioli. Dal gruppo impossibile strappare una dichiarazione, è stato stretto un patto di ferro che sarà solo il sindaco a comunicare la futura lista attraverso i propri canali ufficiali.