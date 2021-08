Agerola / Pimonte, morto schiacciato da un tir sul lavoro a 46, oggi i funerali di Andrea Acciarino . Dopo l’autopsia sul suo corpo, disposta dalla procura di Torre Annunziata, gli amici e la famiglia potranno salutare il dipendente del caseificio “La goccia bianca” morto ad Agerola. Per domani pomeriggio, in concomitanza con la cerimonia funebre, il comune di Pimonte ha proclamato lutto cittadino. L’operaio lascia una moglie e una figlia piccola. Si legge in una nota a firma del sindaco Michele Palummo: “In segno di cordoglio per la prematura scomparsa del nostro caro Andrea. Pertanto invitiamo gli esercizi commerciali a rimanere chiusi dalle ore 14 alle ore 19 o quantomeno abbassare le serrande dei locali, in segno di lutto, al passaggio del corteo funebre. È fatto divieto di attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano. Una delegazione dell’Amministrazione Comunale sarà presente alla cerimonia e nel prossimo consiglio Comunale verrà osservato un minuto di silenzio”. Intanto continua l’inchiesta per accertare se vi siano responsabilità in quanto accaduto ad un operaio morto mentre faceva il suo dovere. Una tragedia che ha colpito tutti in provincia di Napoli e in Campania, alla famiglia le condoglianze di tutta la redazione di Positanonews