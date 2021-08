Agerola, De Stefano “Sono disponibile per cambiare la politica in questo paese”.

Il comandante della polizia municipale di Ravello non si tira indietro come riferisce in esclusiva a Positanonews “Ci stiamo organizzando per affrontare le elezioni ad Agerola e puntare a una alternativa a Luca Mascolo in attesa che lui decida chi candidare”.

Dunque De Stefano non si tira indietro e sta ragionando per una soluzione unica, per cui non è esclusa neanche una alleanza con Andrea Buonocore.