Agerola: anche l’assessore Milo pronta a candidarsi. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Sarà un Ferragosto dedicato alla ricerca di candidati ad Agerola, in vista delle prossime elezioni amministrative. Il 4 settembre si presenteranno infatti le liste, per la competizione elettorale prevista il 3 e 4 ottobre prossimi. Ieri ha annunciato la ricandidatura l’assessore uscente Regina Milo, “in qualsiasi ruolo”, non escludendo dunque la leadership.

“In questi giorni – afferma – molti si stringono attorno a caminetti di politicanti, alimentando fuochi di invidia e malelingue. Giochi preferiti del periodo pre – elettorale sono il “totosindaco”, “indovina chi” e la versione sempre attuale del “parente misterioso”. Eppure il futuro di Agerola non merita scommesse e azzardi. Il percorso amministrativo di Nuovamente Agerola avviato dieci anni fa – continua – ha permesso al nostro territorio di crescere e di affermarsi nel ruolo di riferimento ormai riconosciuto da tutti. I personalismi non sono di questo gruppo.

I ruoli ed i nomi, seppure importanti, non condizioneranno l’amore per Agerola.

Mi ricandiderò per questo motivo sempre e solo con la mia squadra, custode delle mie idee e partecipe delle mie scelte”.

Oltre alla Milo, tra i papabili leader della maggioranza resta Tommaso Naclerio. Nei prossimi giorni ci sarà la scelta definitiva. Per quanto riguarda invece l’altro campo politico, si cerca di saldare le posizioni dell’area rappresentata dall’ex vicesindaco Andrea Buonocore, il gruppo Agerola Nostra, ideato tra gli altri da Lello Di Capia e l’area Per Agerola che rappresenta i consiglieri uscenti di opposizione. Sono tre i nomi dei possibili candidati sindaco in questo schieramento: Buonocore, Di Capua e il consigliere Giancarlo Panariello.