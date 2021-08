Agerola al voto, parla Giuseppe De Stefano -Esclusiva

Agerola al voto, parla Giuseppe De Stefano. Attualmente comandante della polizia municipale a Ravello in Costiera amalfitana , De Stefano era considerato come uno dei possibili candidati sindaco, persona di provata esperienza e stimato professionalmente –

Come mai si è progressivamente ritirato dalla corsa delle amministrative di ottobre ad Agerola?

Mi sembrava una battaglia da affrontare perché il ciclo Mascolo volgeva al termine e non si muoveva niente per vivacizzare il dibattito in preparazione alle elezioni.

Il tentativo era quello di scrollare una maggioranza che si è concretizza nel paese per il cambiamento. In effetti le componenti si sono rivelate molteplici e tutte abbondantemente agguerrite e preparate.

Lo stimolo aveva avviato il dibattito e i candidati sindaci erano pure abbondanti per cui nello spirito di servizio ho lavorato (con scarsi risultati a dire il vero) ad una semplificazione del quadro. Anche perché, con la legge elettorale che si applica alla nostra cittadina, il pluralismo è mortificato rispetto alla sintesi auspicando massimamente il confronto tra due compagini.

A proposito degli scarsi risultati a cosa allude?

Al fatto che ad oggi questa sintesi che dovrebbe fronteggiare la compagine uscente di Mascolo ancora non mi sembra perfettamente realizzata. E questo fatto ha strozzato la prima attività di una forza politica che resta quella della contrapposizione di idee e programmi per rendere edotti i cittadini di quello che bolle in pentola e la necessaria ricerca di compromessi utili alla società civile.

Spero ancora che una unica lista possa essere l’approdo di tutte quelle componenti che si differenziano per sfumature programmatiche in verità e non per questioni sostanziali. Questo in pratica non è una assoluzione ma una aggravante: se si è d’accordo su cosa voler fare, raddrizzare e perseguire, vuol dire che le ragioni della mancata unione siano da ricercare altrove in cose meno nobili. Ma mi sembra che questi ostacoli stiano cedendo il passo alla ragione ed al supremo interesse del paese.

Questo potrebbe favorire la compagine che attualmente è al governo della cittadina?

No, se la vicenda taglia il traguardo auspicato. I cittadini hanno capito il travaglio e conoscono le condizioni al contorno. Aspettano con molta ansia una alternativa seria e costruttiva.

Del resto anche l’altra compagine non è che stia meritando. Al di là degli appuntamenti estivi convertiti in annunci elettorali anche con sponsorizzazioni di eccellenza, come quello del Presidente De Luca dell’altro giorno, la storia parla di una incapacità nel definire il protagonista del futuro di quella parte. E questo è disarmante se si considera che due terzi della lista erano già uscenti dal consiglio.

Nonostante il segnale allarmante venuto con la uscita del vice sindaco Buonocore, nulla si muove. Questo mi sembra un segno evidente che l’incapacità, di cui il sindaco in quel frangente incolpò l’amico Andrea, forse era da addebitare o a sé stesso e/o alla sua maggioranza in toto.

Detto questo quale ruolo pensa di poter ricoprire in questa prossima campagna elettorale?

Quello del cittadino disponibile, come sempre, a prendere parte attiva alla vita del paese.

Io sono la testimonianza che si può contribuire sostanzialmente al miglioramento anche senza ricoprire alcuna carica politica ma avendo la voglia di migliorare le cose con l’aiuto dei concittadini.

Io ho lanciato da subito, nelle mie linee programmatiche, l’idea dell’Ospedale di Comunità, struttura indispensabile per la nostra concittadina e per tutto il territorio dei Monti Lattari. Mi propongo comunque di portare avanti questo progetto.

Certo si sarebbe potuto già realizzare se avessero volute le amministrazioni precedenti o se la prossima amministrazione volesse, ma si può fare anche solo stando insieme con persone di buona volontà come si fece per la Misericordia di Agerola.

