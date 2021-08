Agerola, 5 nuovi casi di positività al Covid e 2 guarigioni nel periodo dal 13 al 19 agosto

Agerola. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noti i dati ufficiali trasmessi dalle autorità sanitarie relativi al periodo dal 13 al 19 agosto 2021. In questo lasso di tempo si registra l’avvenuta guarigione di 2 cittadini. Si comunica però anche la presenza di 5 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui tre riconducibili ad uno stesso nucleo familiare e tutti in isolamento domiciliare. Sale, quindi, a 9 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Si rinnova l’appello a mantenere alta la guardia ed a rispettare le basilari norme anti-Covid: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale.