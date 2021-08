Afghanistan, alle 21.45 Biden parlerà alla nazione. Joe Biden parlerà oggi pomeriggio alle 15.45, le 21.45 in Italia, dell’Afghanistan. Lo ha annunciato lo stesso presidente in un tweet, mentre la Casa Bianca ha riferito che Biden lascerà la residenza di Camp David e arriverà a Washington alle 13 ora locale, le 19 in Italia.

Non vi sono state telefonate fra Joe Biden e leader stranieri sulla caduta del governo afghano. Il presidente americano ha partecipato ieri a diversi briefing virtuali con il suo staff, compresa la squadra della sicurezza nazionale, hanno riferito i suoi collaboratori, ma non vi sono comunicati su telefonate.

“Non ho niente da leggervi”, ha detto un funzionario del Consiglio di Sicurezza nazionale quando la Cnn ha chiesto se vi erano state telefonate con leader stranieri. Il segretario di Stato Anthony Blinken ha avuto telefonate con i ministri degli Esteri di Australia, Francia, Germania e Norvegia sugli sforzi per “portare i cittadini in salvo e assistere gli afghani vulnerabili”, ha reso noto il dipartimento di Stato.