Addio a Ciro Borrelli, il Maresciallo che negli anni ’60 prestò servizio ad Amalfi

Ciro Borrelli si è spento all’età di 86 anni, tra la commozione dei suoi famigliari. Borrelli ha un legame particolare con la costiera amalfitana e Amalfi. Dopo i primi anni in cui si arruolò giovanissimo all’Arma dei Carabinieri cominciò a far esperienza fino agli anni 60′ in cui approdò ad Amalfi, dove potè raggiungere il grado di Maresciallo prima del suo ritiro.

Borrelli era molto apprezzato dai suoi colleghi e dal paese di Ercolano, dove si era trasferito dopo il pensionamento. In molti ora lo piangono, dipingendolo come una persona dal cuore d’oro. Addio Maresciallo, grazie per gli anni dedicati a difendere la nostra tanto amata costiera.

La redazione di Positanonews rivolge le più sincere condoglianze alla famiglia Borrelli, affranta dal dolore per la perdita.