Ad Amalfi prende il via il progetto gratuito “Insieme in barca a vela”. Autismo e ABA in collaborazione con il Comune di Amalfi la Capitaneria Di Porto – Guardia Costiera Amalfi i Battellieri Amalfi presentano il Progetto Pilota “GRATUITO” “Insieme in barca a vela”.

Il progetto è rivolto ai bambini e ai ragazzi con autismo , un iniziativa insita di solidarietà, amore, e voglia di far conoscere e far vivere a questi ragazzi un esperienza indimenticabile in una delle zone più belle della nostra Campania : la Costiera Amalfitana.

I nostri figli saranno ospiti anche di una giornata in spiaggia e del Ristorante Lo Smeraldino. Un ringraziamento va ala Sindaco di Amallfi Daniele Milano e a tutta la giunta comunale nonchè la Capitaneria di Porto di Amalfi nella figura del comandante Oronzo Montagna e ai Battellieri di Amalfi.