Academy Sorrento, 7 Trofeo Davide Nuzzo/Prezioso Casa Cup.

Siamo felici di comunicarvi che dal 17 al 19 Settembre 2021 parteciperemo al Trofeo “Davide Nuzzo”, organizzato in partnership con La Giovane Italia presso il centro sportivo “Il Nuovo Grillo” sito a Marano di Napoli (NA). Porteremo in alto i colori rossoneri con i nostri 2009, che scenderanno in campo sfidando, nella formula, pari età di società prestigiose e blasonate provenienti da tutta Italia: Bologna, Segato, Roma, Juventus. Tor Tre Teste, Tau Calcio, Altopascio, Atalanta, Blue Devils, AS Fondi Calcio, Foxes Albanova, Donatello, Virtus Junior Napoli, Emanuele Troise, Levante Azzurro. Sarà questo il primo torneo al quale i nostri ragazzi parteciperanno dopo l’unificazione societaria, ragion per cui siamo tutti davvero carichi e volenterosi di ben figurare in una manifestazione così importante, onorando il nostro nome.