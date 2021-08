“a Vigilia ra’ Maronna” A Positano emozione per l'Alzata del quadro dell'Assunta, Matineé del concerto bandistico città di Minori

Positano, Costiera amalfitana. Si rinnova una tradizione di fede per la Madonna Assunta con l’ Alzata del Quadro. Tante emozioni e partecipazione per la Parrocchia guidata da don Danilo Mansi . I festeggiamenti iniziati con l’ Alzata del Quadro, in sicurezza per le norme di contingentamento del coronavirus Covid – 19, hanno visto la presenza del Premiato concerto bandistico città di Minori che ha eseguito un apprezzatissimo “Matineé ”

I festeggiamenti dell’ Assunta di Positano in Costa d’ Amalfi sono i più attesi e rinomati della Campania forse in Italia, la “Madonna nera” di Positano la trovi anche a New York, un amore smisurato per lei e anche tanti miracoli .

Prima del Covid si organizzava anche una suggestiva la processione via mare che da Praiano verso Amalfi arrivava fino ai pressi di Tordigliano verso Piano di Sorrento , nello specifico agli scogli della “Mamma e il Figlio”, due grossi massi che ci salvarono dai siluri lanciati sulla spiaggia durante la Seconda Guerra Mondiale, con una piccola processione che rievocava in qualche modo lo Sbarco dei Saraceni, non ci sarà e non ci saranno neanche i fuochi di ferragosto, don Danilo con preveggenza ha seguito le indicazioni del Prefetto di Salerno .

Sono tante le tradizioni positanesi legate alla nostra Madonna, l’Icona Bizantina che avrebbe dato il nome al nostro paese con il suo “Posa, Posa” , le pietre bucate miracolose che si trovano lungo la processione, la preghiera con ” ‘e ddenocchje p’ terr’ “, i rosari e le antiche litanie con le Ave Marie, “Cento Croci, Cento Ave Maria” , oggi “a Vigilia ra’ Maronna” che riprende antiche tradizioni “Vidi nel cielo un segno prodigioso: una Donna vestita di sole, ammantata di luce” ed è così nella luce la nostra Madonna staglia in alto nel cielo con una tradizione che continua di padre in figlio dalla stessa famiglia.