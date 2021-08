A Sorrento il 18 agosto sarà presente l’Avis per la donazione del sangue. Qui le disposizioni.

Il giorno mercoledì 18 agosto 2021, dalle ore 15:00 alle ore 23:00, in CORSO ITALIA, in corrispondenza dello stallo di sosta temporanea antistante il civico 257, riservato ai veicoli per il carico e scarico merci è istituito il DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO per tutti i veicoli, con rimozione coattiva.

Ordinanza_donazione_sangue_18_agosto_Sorrento