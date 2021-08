Massa Lubrense – Punta Campanella. Ieri sera si è conclusa la rassegna estiva “Natura in concerto – V edizione” con l’omaggio a due gruppi storici del rock and roll britannico dal titolo emblematico: “Amiamo I Beatles e I Rolling Stones”, evento organizzato dal Comune di Massa Lubrense, voluto da Giovanna Staiano, Vicesindaco con delega al turismo e la preziosa collaborazione del musicista Alfonso Bruno. In una location suggestiva, Gerardo D’Andrea, compianto direttore artistico del Positano Teatro Festival, definiva questi eventi “ad alto tasso panoramico” ed in effetti non c’è scenografia più bella in tutta la Penisola sorrentina: Capri è alle spalle dei musicisti, a un tiro di schioppo o di cannone murattiano, la Torre d’avvistamento inchiodata accanto al faro a ricordarci che questo è un sito antichissimo e la macchia di arbusti e cespugli che degrada come una coperta verde fino a tuffarsi nel blu cobalto del mare. Il Vicesindaco della Giunta a guida Lorenzo Balduccelli, a fine concerto, ha sottolineato la riuscita dell’evento e ringraziato chi l’ha reso possibile, oltre agli artisti e ai fonici, tutti coloro che, sotto il sole rovente di questi giorni, hanno trasportato gli attrezzi lungo l’antica e tortuosa via Minerva e chi, come i volontari della Protezione civile, ha garantito che il primo evento che prevedeva il green pass filasse senza intoppi. Alla fine la dott.ssa Giovanna Staiano ha dichiarato, soddisfatta, che l’evento sarà riproposto anche nei prossimi anni, diventerà un appuntamento storico per i massessi e per i turisti. “Amiamo I Beatles e I Rolling Stones” è un pot-pourri di brani dei mitici ragazzi di Liverpool e di Mick Jagger & C creato, voluto e realizzato con professionalità da Alfonso Bruno, che oltre ad essere un virtuoso della chitarra è un archivio vivente della storia del rock & roll inglese. Fofo’ introduce i brani con suggestive curiosità e aneddoti; beh, difficile ricordare che “I Wanna Be Your Man”, primo successo dei Rolling Stones porta la doppia firma Lennon-McCartney, provate a spiegarlo ai rollingstoniani più sfegatati che la rivalità tra i due gruppi è pura invenzione pubblicitaria, dunque non arricciate il naso quando vi dico che si può cantare “Pianti t, Black” suonando la tammorra: idea geniale, esecuzione perfetta di Fofo’ & C! Al fianco di Alfonso Bruno c’era Laura Celentano, cantante dalla voce prepotente che duettava con quella non meno efficace di Chiara Carnevale (percussioni, voce), il trio di donne era completato alle tastiere e chitarra da un’instancabile Antonella Bianco, new entry di quest’anno al contrario di Floro Pappalardo alla batteria “magnificamente” da sempre. Se Fofo’ era reduce dalle sue performance collaudate con Francesco Di Bella, Scapestro, al secolo Fulvio Di Nocera, cantante e bassista che completava questa coinvolgente band, si appresta a lanciare il suo nuovo progetto musicale “È il bene che resta”. Il concerto si è concluso come alcuni anni fa, quando si celebrarono i Cinquant’anni del Festival di Woodstock, con “Hey Jude” dal mitico “White Album”. “Hey Jude, don’t make it bad./Take a sad song and make it better”, credo non ci potessero essere versi migliori per trasmettere speranza e coraggio a tutti noi, che stiamo affrontando questo difficilissimo periodo dovuto al covid. Take a sad song and make it better, è la metafora giusta per rimetterci in piedi e vincere questa guerra: trasformare la tristezza in gioia di vivere. di Luigi De Rosa

“Amiamo I Beatles e I Rolling Stones” concerto a Punta Campanella

(nella foto in basso da sinistra: Floro Pappalardo, Antonella Bianco, Scapestro, Chiara Carnevale, Laura Celentano, Fofo’ e Giovanna Staiano)