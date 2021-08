A Piano di Sorrento un manifesto funebre per la cagnolina Dorothy

Il primo manifesto funebre per animali domestici a Piano di Sorrento appartiene a Dorothy, la povera cagnolina che ha lasciato in un immenso sconforto la sua padrona. In penisola sorrentina si diffonde a macchia d’olio questa nuova usanza che affonda le sue origini a Napoli con il cagnolino Flick.

Non sono mancate, ovviamente, polemiche e pareri nettamente contrastanti. C’è chi sostiene sia un’esagerazione voler “animalizzare” un rito che appartiene – a detta loro – agli umani. Tuttavia, non bisogna dimenticare che questi piccoli amici accompagnano i propri padroni con immensa fedeltà fino al momento dell’addio. E spesso si fanno amare più di alcuni esseri umani.