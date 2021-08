A Casarlano per la Festa dell’Assunta il Vescovo e il Sindaco

Mercoledi 11 agosto 2021 a Casarlano, la messa solenne concelebrata da Don Enzo e dal Vescovo Monsignor Alfano, in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Casarlano, supportata da tutti i confratelli e le consorelle della Confraternita. A seguire nell’arena dell’auditorium, con posti limitati e prenotati il Concerto di Fiorenza Calogero.

…….non periferie , ma nuovi centri di Sorrento…, cosi il Sindaco di Sorrento Avv Massimo Coppola, inaugura il Festival Teatro Fuori le Mura, diretto da Marco Palmieri, dichiarando di averlo fortemente voluto insieme all’amministrazione comunale, con una serie di appuntamenti che vanno da Casarlano a Priora.

Fiorenza Calogero, già nota al pubblico per precedenti spettacoli in questa frazione, ha tenuto il pubblico incantato per 80 minuti di filato, con melodie del suo repertorio. Accanto a lei la pittrice attrice, ha eseguito un opera d’arte raffigurante la Madonna, velocità e maestria , sono i due aggettivi più appropriati per l’accadimento.

Purtroppo i festeggiamenti dell’Assunta dei passati anni , al momento sono congelati, la pandemia ha un suo protocollo da rispettare, mascherina , distanziamento ed altro. Le sere con le squisite pietanze di Patrizia e le altre signore sotto la limonaia della chiesa, verranno in appresso. Ora ci accontentiamo di Pane e melone secondo i canoni della tradizione ferragostana come ha affabilmente ricordato il parroco Don Enzo.