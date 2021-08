A Campobasso il raduno delle Fiat 500: c’è anche Positano con Giuseppe Mastro e Tonino Maresca

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia del 2020, torna il raduno nazionale delle Fiat 500 organizzato dal locale club del presidente Bruno Gazzillo con il patrocinio della Regione Molise e dei comuni di Campobasso e Ripalimosani.

E’ una domenica speciale per gli amanti della mitica vettura di casa Fiat che si ritrovano un po’ da tutta Italia e non solo, per trascorrere una domenica in compagnia nel segno del ‘Cinquino’. L’Italia oggi è unita da una passione in comune, con Giuseppe Mastro e Tonino Maresca che rappresentano Positano al raduno del modello che ha reso grande la Fiat.

Riconoscimenti verranno assegnati al Club 500 più numeroso, al club più numeroso proveniente da più lontano, alla Fiat 500 singola proveniente da più lontano e alla vettura più vecchia in assoluto.