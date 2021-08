É stato finalmente pubblicato il libro tanto atteso intitolato “L’Acquedotto del Formiello. La riscoperta di un bene archeologico” voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Piano di Sorrento. Il libro scritto dai due archeologi Antonio Vanacore e Valeria Bava sarà presentato il 26 Agosto 2021 alle ore 20.30 sulla suggestiva terrazza di Villa Fondi a Piano di Sorrento. Alla presentazione oltre gli autori, saranno presenti il Prof. Antonio De Simone, ordinario della cattedra di Archeologia, Architettura e Restauro all’Università degli studi S. Orsola Benincasa e il Soprintendente delle province di Caserta, Avellino e Benevento Mario Pagano per valorizzare e rendere onore all’importante lavoro svolto. Nel testo vengono mostrati documenti inediti e non sull’Acquedotto romano che ne ricostruiscono la storia, illustrando la riscoperta di nuovi canali e cisterne. Inoltre, durante la presentazione verrà mostrato un video multimediale realizzato dagli stessi autori all’interno dei condotti per illustrare al grande pubblico la bellezza e l’importanza del bene archeologico. Lo studio si pone l’obiettivo di mettere in luce il patrimonio locale e accrescerne l’interesse per auspicare sempre nuovi progetti che possano tutelare e valorizzare il territorio della Penisola sorrentina