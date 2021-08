I RACCONTI DEL LUNEDI DIVENTANO UN COFANETTO CON TRE VOLUMI

Il format è ormai quello supercollaudato, reading, musica e interviste. Ciro Ferrigno e il suo gruppo presentano il cofanetto dei tre volumi I RACCONTI DEL LUNEDI. Il sindaco di Piano Dott Vincenzo Iaccarino, apre con i saluti e gli elogi per la produzione culturale e gli stimoli verso la società carottese. L’Assessore Carmela Cilento parla invece di una risorsa per la città di Piano di Ciro e le sue storie. La musica e le canzoni sono affidati a Alfonso Maria Delli Franci e Annabella Severi, e Gabriele Jaconis chitarra e voce e Luigi Maresca mandolino. La serata scorre facile e piacevole, il pubblico e coinvolto se non presente in varie letture. La conclusione, il gran finale è affidato a Marilina Jacono con le sue ballerine guidate da Alessandra Coppola. Momento di commozione quando Marilina dedica ad Anna Bartiromo, recentemente scomparsa, questo balletto e la sua coreografia . Foto 3 di 5









i video della serata a questo sito : https://www.youtube.com/c/PositanonewsTV/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0