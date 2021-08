34 ANNI FA DONNA PAOLA ZANCANI CI LASCIAVA

Paola Zancani Montuoro nasce a Napoli, il 27 febbraio 1901 , muore nella tenuta de Il Pizzo a Sant’Agnello, 14 agosto 1987, è stata un’archeologa di fama internazionale. 34 anni fa il lutto. La redazione cultura di Positanonews intende celebrare questo evento pubblicando una foto inedita proveniente da un archivio privato.

Nella foto Donna Paola Zancani Montuoro è al centro , con stivali e calzoni comodi alla zuava, capigliatura forte e increspata, a sinistra , corrispondente alla destra di Donna Paola, vediamo l’Ing Rodolfo Antuori , presidente del CAI Salerno, a destra, corrispondente alla sinistra dell’archeologa, Virgilio Catalano.

Il luogo. Dal paesaggio che si vede in foto, si deduce che sono sullo scavo dell’Heraion alla foce del Sele, in località Gromola .Infatti è chiaramente leggibile quella collinetta di terrapieno antialluvionale , corrispondente all’argine sinistro del Sele. Argine che non sempre resiste alle piene, tant’è che, in prossimità dello scavo dell’Heraion è stato sistemato in una masseria con silos agricolo, un museo della memoria, con reperti e immagini.

Chi sono . A contribuire alla ricostruzione dei soggetti raffigurati, ci vengono incontro le annotazioni a matita sul recto della fotografia.

Ing. R. Autuori del C.A.I.

La “guagliona “ scopritrice dell’Heraion !

V.CATALANO

-Ing. R.Autuori, è, Rodolfo Autuori il fondatore e primo presidente del C.A.I. sezione di Salerno e poi cava dei Tirreni. La Rivista mensile del Centro alpinistico italiano Le Alpi, pubblica spesso articoli a sua firma.

Nel 1939 un grande conoscitore della montagna meridionale, l’ing. Rodolfo Antuori, vietrese residente a Salerno, ebbe l’idea di fondare una Sezione del Club Alpino nella nostra citta’, ma il tentativo non ebbe qui esito felice. La sua iniziativa ebbe invece successo nella vicina Cava de’ Tirreni, piu’ legata di Salerno al suo territorio montuoso, tant’e’ che fin da quell’anno (1939) ebbe vita la Sezione consorella, dall’Autuori stesso per lunghi anni presieduta. Nel 1950 il barone Carlo Franchetti del CSR promuove la prima esplorazione del Bussento sotterraneo, poi proseguita con interesse biologico dal Parenzan che, nel 1953, effettua una nuova epica esplorazione alla quale partecipano gli ormai immancabili militari e, tra gli altri, l’ing. Rodolfo Autuori, presidente della sezione CAI di Cava dei Tirreni, e il dott. Alfonso Piciocchi del CAI Napoli , che diventerà il vero propulsore e propugnatore della speleologia campana. Le esplorazioni al Bussento sono riprese nel 2005 per iniziativa dei gruppi speleologici delle sezioni CAI di Napoli e Salerno.

Indimendicabile la 1226° Gita a Velia, organizzata dal dott. Carmine Amoroso, presidente dell’U.A.M. di. Napoli, con la collaborazione dell’ing. Rodolfo Autuori, presidente del C.A.I Salerno.

-La “guagliona “ scopritrice dell’Heraion ! Non sappiamo chi l’ha scritto , ma sa’ tanto di «Oggi ho visto trottare Paola, coi suoi libri, per via Santa Lucia, veniva dall’Università, forse. Mi ha fatto piacere di vederla, e ci siamo salutati. Era mezzodì». ln una lettera da Napoli, in data 22 maggio 1 9 19, Salvatore Di Giacomo scriveva ad un suo amico e confratello in giornalismo, Raffaele Montuoro . Paola, unica figlia di Raffaele Montuoro (nata il 27 febbraio 1901 ), era allora studentessa del primo corso nella Facoltà di Lettere dell’Università napoletana.

La scritta a matita V.CATALANO , sta per prof. Virgilio Catalano, Ispettore onorario per le antichità e monumenti di Ercolano e Portici, studioso appassionato di Ercolano, nonché maestro presso la scuola elementare G. Rodinò di Ercolano. Autore di tantissime pubblicazioni e fautore del cambio del nome da Resina a Ercolano nel 1957. Virgilio Catalano, allievo di Amedeo Maiuri ,le sue opere spaziano, però, in diversi campi dello scibile dall’archeologia alla vulcanologia, dalla filosofia allo studio del dialetto napoletano. Alcuni dei Libri e Pubblicazioni:

Cosa stanno facendo. Quasi sicuramente Virgilio Catalano e l’ing Autuori stanno mostrando qualche documento.