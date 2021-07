ZERO POSITIVI SULL’ISOLA D’ISCHIA CHE ADESSO È DAVVERO COVID FREE!

Zero positivi sull’isola d’Ischia secondo il report aggiornato dall’associazione ingegneri dell’isola d’Ischia.

Covid-free non solo sulla carta o come brand, ma per davvero, visto che la percentuale di vaccinazione ha raggiunto l’85%, ben al di sopra non solo della media nazionale, ma anche della percentuale necessaria al raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge.