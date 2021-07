Yacht ormeggiano a Positano: ecco Artefact, il gioiello ibrido dell’inventore dei Blackberry

A Positano è ogni giorno pienone di barche e super yacht extra lusso in mare. I vip che hanno calcato la sabbia di Spiaggia Grande arrivano via mare per godersi il panorama che la città verticale ha in serbo per loro.

Uno dei tanti yacht oggi a Positano

La privacy della maggior parte degli yacht che ormeggiano in questo momento a Positano è molto ristretta, al punto che non si riesce a risalire con esattezza ai loro proprietari. Tra le imbarcazioni più imponenti abbiamo individuato Artefact, il cui proprietario è Mike Lazaridis, nonché imprenditore e inventore dello storico Blackberry.

Artefact, il gioiello ibrido da 150 milioni

Si chiama Artefact ed è progettato e realizzato dai cantieri Nobiskrug. E’ un 80 metri ad altissima tecnologia e basso impatto ambientale. E’ infatti totalmente ibrido. Lo scafo è stato costruito in acciaio mentre la sovrastruttura è insolitamente costruita in VTR. Ciò ha permesso ai progettisti di creare un esterno davvero sorprendente, facendo un ampio uso di tecniche innovative per la lavorazione del vetro. Sul mercato vale 150 milioni di dollari.

Se vi chiedete chi possa permettersi una tale imbarcazione, bene, il proprietario è niente poco di meno di Mihal “Mike” Lazaridis, un uomo d’affari greco-canadese, investitore in tecnologie di calcolo quantistico e fondatore di BlackBerry, che ha creato e prodotto il dispositivo portatile wireless BlackBerry.

Turqoise

Turquoise Yachts ha varato il superyacht NB66 di 73,6 metri, dal loro stabilimento di Istanbul, in Turchia ed è stato venduto al suo proprietario nel 2018.

I suoi interni provengono dai tavoli da disegno di Ken Freivokh Design e possono ospitare fino a 14 ospiti in sette cabine. La suite armatoriale di 100 metri quadrati di NB66 situata sul ponte principale è completa di vasca idromassaggio, ufficio e accesso a un ponte privato. Molte delle sue cabine possono essere trasformate in saloni privati. Le ampie finestre sono utilizzate in tutte le cabine e nelle aree del salone

Spirit

Avventuriero mondiale con prestazioni eccezionali, terrazza solarium, Jacuzzi, bar e sala cinema. Enorme master suite con ufficio privato e lounge, sala trattamenti spa.

Spirit può ospitare fino a 11 ospiti in 5 camere, tra cui una master suite, 2 cabine VIP, 1 cabina matrimoniale, 1 cabina doppia e 1 letto pullman. È anche in grado di trasportare fino a 13 membri dell’equipaggio a bordo per garantire un’esperienza di extra lusso. Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere caratterizzano tutto per creare un’atmosfera elegante e confortevole.

Le impressionanti strutture per il tempo libero e l’intrattenimento di Spirit lo rendono lo yacht charter ideale per socializzare con la famiglia e gli amici.