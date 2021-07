XIV SORRENTO CLASSICA FESTIVAL AL CHIOSTRO DI S. FRANCESCO

Dal 28 luglio al 16 agosto, personaggi, interpreti e protagonisti della grande musica classica a Sorrento

Il suggestivo scenario del Chiostro di S. Francesco riapre nuovamente le porte ai grandi eventi ed alla

grande musica, con la XIV edizione 2021 di “Sorrento Classica”, il festival internazionale estivo di Sorrento,

firmato dalla direzione artistica del M° PAOLO SCIBILIA, organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di

Sorrento e dalla Città di Sorrento (nella persona del Sindaco, Avv.to Massimo Coppola), all’interno del

programma ufficiale degli eventi della Città di Sorrento. Collaborano inoltre: MiC Ministero della Cultura –

Direzione Generale Spettacolo, Regione Campania, Agenzia Regionale del Turismo della Campania,

Sorrento Fondazione, Odine dei Frati Minori, istituzioni ed aziende locali. Sei gli appuntamenti previsti, tutti

con inizio alle ore 21.15. Inaugura il 28 luglio, la pianista MARCELLA CRUDELI (insigne concertista e

didatta italiana, Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana), per le celebrazioni dei suoi ben 70

anni di carriera e la consegna del “Premio Sorrento Classica” 2021, per i Benemeriti dell’Arte e della

Cultura. In programma “Tribute to Fryderyk Chopin”, per il 210° anniversario della morte (1810 – 2020). 30

luglio, ritorna il pianista MAURIZIO MASTRINI (l’unico pianista al mondo che suona la musica “ al

contrario” ed ai massimi livelli del concertismo internazionale) con SKOPJE CHAMBE ORCHESTRA,

diretta eccezionalmente da 2 direttori, i M.stri Gugica Desik e Paolo Scibilia. In anteprima assoluta

l’integrale del nuovo album discografico “Hugs” – Piano & Strings, nella versione per pianoforte e orchestra,

edito da (MPC International Music. 3 agosto, in anteprima assoluta, IL CINQUETTO, celebre, esilarante,

isolito ed inimitabile ensemble d’archi costituito da professori d’orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli,

con un divertentissimo spettacolo di Burlesque, satira e parodie della Musica Classica, eseguite da grandi

interpreti del teatro dell’Opera più antico d’Europa. 6 agosto (orario straordinario 22.15) “Candelight

Concert” con la DUBROVNIK SYMPHONY ORCHESTRA SOLOISTS STRING QUARTET che

torna dopo 15 anni a Sorrento in occasione del “Sorrento – Dubrovnik Day” – Celebrazioni 15° anniversario

relazioni Sorrento – Dubrovnik e “Sorrento-Dubrovnik Festival”, avviate nel 2006 e basate su scambi di

iniziative culturali tra le due celebri perle del mediterraneo e mete del turismo internazionale; 13 agosto, in

esclusiva, il celebre attore, regista e cantante italiano ALESSANDRO HABER ed il suo TANGO

ACCORD TRIO & DANCE DUO reinterpretano e raccontano il Tango argentino di Astor Piazzolla, del

quale ricorrono quest’anno le celebrazioni del 100° anniversario della nascita (1921 – 2021), con lo

spettacolo “Storie de Tango”, Baladas e Milongas che ripercorre l’Argentina degli emigranti, speranze,

nostalgie, desolazione e di tanto Tango. 16 agosto, nell’ambito delle relazioni culturali internazionali

“Sorrento – Russia”, conclude la rassegna TATIANA KIRPICHENOK, affascinante e bravissima pianista

russa, formatasi nel famoso “Gnessin” Russian State Academy of Music di Mosca e vincitrice di numerosi

primi premi internazionali. In programma“Capolavori del Romanticismo pianistico tedesco e russo”:

Schubert, Liszt, Rachmaninov.

Il Sindaco di Sorrento, Avv. Massimo Coppola,, così commenta l’iniziativa: “Sorrento Classica” arricchisce

il prestigioso programma artistico e culturale della Città e la inserisce, a pieno titolo, nei circuiti dei grandi

festival internazionali. L’alta qualità artistica degli interpreti e dei programmi assicurano da anni il successo

dell’ iniziativa, fondono le armonie architettoniche del Chiostro di S. Francesco con quelle della grande

musica e richiamano a Sorrento, numeroso, il pubblico sia competente che occasiona le, perché se è vero

che la bellezza ispira la musica aleggia da sempre nella nostra bellissima Terra”.

I concerti si svolgono in orario serale, con inizio alle ore 21.15 (ad esclusione del 6 agosto, con inizio alle ore

22.15). Ingresso a pagamento. Orario, luogo e programma potrebbero subire variazioni in caso di forza

maggiore. I concerti si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti – Covid19

INFO: Inizio concerti ore 21:15 (solo 6 agosto, ore 22:00). Ingresso a pagamento fino ad esaurimento

posti a sedere. Biglietti: Posto unico € 10, 00. Biglietteria all’ingresso Chiostro S. Francesco, (Tel.

334.3117961) . Orario 10:00 – 13:00 / 18:30 – 21:00. Prevendita online: www.ticketgate.it –

www.azzurroservice.net . In caso di maltempo i concerti si terranno in luogo al chiuso, nelle vicinanze. Il

programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore. Sconto del 10% presso i ristoranti

aderenti, per i titolari del biglietto d’ingresso. Infopoint: Ufficio Turistico Circolo Forestieri (Via Luigi De

Maio 35, Sorrento, Tel. 0818074033), Chiostro S. Francesco (Tel. 334.3117961), Sedi Infopoint Sorrento,

Fondazione Sorrento. Infoline 3336654526 – www.societaconcertisorrento.it – Facebook: societa concerti

sorrento – www.comune.sorrento.na.it

I concerti si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti – Covid19

XIV SORRENTO CLASSICA FESTIVAL AT THE CLOISTER OF S. FRANCESCO

From 28 July to 16 August, characters, performers and protagonists of the great classical music in

Sorrento

The evocative scenery of the Cloister of S. Francesco opens agai its doors again to great events and great

music, with the 2021 XIV edition of “Sorrento Classica”, the international summer festival of Sorrento,

signed by the artistic direction of M ° PAOLO SCIBILIA, organized by SCS Sorrento Concert Society and

the Municipality of Sorrento (in the person of the Mayor, Mr. Massimo Coppola), within the official program

of events in the City of Sorrento. Also collaborating: MiC Ministry of Culture – Directorate General for

Entertainment, Campania Region, Campania Regional Tourism Agency, Sorrento Foundation, Odine dei

Frati Minori, local institutions and companies. Six scheduled appointments, all starting at 9.15 pm. July 28,

opening season with the pianist MARCELLA CRUDELI (distinguished Italian concert performer and

teacher, Grand Officer of Merit of the Italian Republic), for the celebrations of her 70 years of career and the

delivery of the ” Sorrento Classica Award ”2021, for the Meritorious of Art and Culture. On the program

“Tribute to Fryderyk Chopin”, for the 210th anniversary of his death (1810 – 2020). July 30, the pianist

MAURIZIO MASTRINI (the only pianist in the world who plays music “on the contrary” and at the

highest levels of international concertism) come back with SKOPJE CHAMBE ORCHESTRA,

exceptionally conducted by 2 conductors, M.stri Gugica Desik and Paolo Scibilia. In absolute preview, the

complete version of the new album “Hugs” – Piano & strings, in the version for piano and orchestra,

pubblished by MPC International Music. .August 3, in absolute preview, IL CINQUETTO, famous,

hilarious, isolated and inimitable string ensemble made up of orchestra professors of the Teatro di San Carlo

in Naples, with a hilarious show of Burlesque, satire and parodies of Classical Music, performed by great

interpreters of the oldest opera house in Europe. August 6 (overtime at 10.15 pm.) “Candelight Concert of

DUBROVNIK SYMPHONY ORCHESTRA SOLOISTS STRING QUARTET that returns after 15

years to Sorrento, on the occasion of the “Sorrento – Dubrovnik Day” – Celebrations 15th anniversary

relations Sorrento – Dubrovnik and “Sorrento-Dubrovnik Festival”, launched in 2006 and based on

exchanges of cultural initiatives between the two famous Mediterranean pearls and destinations of

international tourism. August 13, exclusively, the famous Italian actor, director and singer ALESSANDRO

HABER and his TANGO ACCORD TRIO & DANCE DUO reinterpret and tell the story of Astor

Piazzolla’s Argentine Tango, which this year celebrates the 100th anniversary of his birth (1921 – 2021) ,

with the show “Storie de Tango”, Baladas and Milongas which retraces the Argentina of emigrants, hopes,

nostalgia, desolation and lots of Tango. August 16, in the context of international culturasl relationships

“Sorrento – Russia”, concludes the review TATIANA KIRPICHENOK, a charming and talented Russian

pianist, trained in the famous “Gnessin” Russian State Academy of Music in Moscow and winner of

numerous international first prizes. On the program “Masterpieces of German and Russian Piano

Romanticism”: Schubert, Liszt, Rachmaninov.

The mayor of Sorrento City, Massimo Coppola,c comments on the initiative as follows: “Sorrento Classica”

enriches the prestigious artistic and cultural program of the city and fully places it in the circuits of major

international festivals. The high artistic quality of the performers and programs have ensured the success of

the initiative for years, they blend the architectural harmonies of the Cloister of San Francesco with those of

great music and attract both competent and occasional audiences to Sorrento, it is true that beauty inspires

music has always been in our beautiful land ”.

The concerts take place in the evening, starting at 9.15 pm (with the exception of August 6, starting at 10.15

pm). Entrance fee. Time, place and program may be subject to slight variation.

The concerts are held in full compliance with the anti – Covid19 regulations

INFO: Concerts start at h. 9:15 p.m. (only August 6, h. 10:15 p.m.). Admission fee, subject to seats

availability. Tickets fares: Unique seat € 10, 00. Ticket box on the door of S. Francesco Cloister (Tel.

334.3117961). Hours. 10:00 a.m. – 1:00 p.m. /6:30 p.m. – 9:30 p.m. Presale On – Line: www.ticketgate.it —

www.azzurroservice.net . In case of bad weather concerts will be held at a near and covered place.

Discount 10% at participating restaurants, for the concert ticket holders. Program may be subject to slight

variation. Infopoint: Local Tourism Board (Via Luigi De Maio 35, Sorrento, Tel. 0818074033) – S.

Francesco Cloister (Tel. 334.3117961), Sorrento Infopoints, Fondazione Sorrento. Infoline 3336654526 –

www.societaconcertisorrento.it – Facebook: societa concerti sorrento – www.comune.sorrento.na.it

The concerts are held in full compliance with the anti – Covid19 regulations

Città d Sorrento

S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento

Patrocinio

Regione Campania

MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo

SORRENTO CLASSICA

The International Summer Music Festival and Masterclass of Sorrento

Personaggi, interpreti e protagonisti della Grande Musica Classica

XIV Edizione 2021

28 luglio – 16 agosto, ore 21.15

Sorrento – Chiostro di S. Francesco

Direzione artistica: Paolo Scibilia

Mer. 28 luglio, ore 21.15

MARCELLA CRUDELI – pianoforte

(Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana). Celebrazioni 70 anni di carriera – Consegna “Premio alla

Carriera Sorrento Classica 2021”. “Tribute to Fryderyk Chopin” (210° anniversario della morte: 1810 – 2020)

Ven. 30 luglio, ore 21.15

MAURIZIO MASTRINI – pianoforte

SKOPJE CHAMBER ORCHESTRA

Gugica Desik & Paolo Scibiloia – direttori

Anteprima assoluta del nuovo album discografico “Hugs”- Piano & Strings (MPC International Music)

Mar. 3 agosto, ore 21.15

IL CINQUETTO

Ensemble professori d’orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli

“Burlesque, Satira e Parodie della Musica Classica” eseguitoda grandi interpreti del teatro dell’Opera più antico

d’Europa

Ven. 6 agosto, ore 22.15 (“Candelight Concert”- orario straordinario)

DUBROVNIK SYMPHONY ORCHESTRA SOLOISTS STRING QUARTET

“Sorrento – Dubrovnik Day”, XV anniversario relazioni Sorrento – Dubrovnik e “Sorrento-Dubrovnik Festival”

Ven. 13 agosto, ore 21.15

ALESSANDRO HABER – voce recitante

TANGO ACCORD TRIO & DANCE DUO

“Storie de Tango”: Tribute to Astor Piazzolla (100° anniversario della nascita: 1921 – 2021)

Lun 16 agosto, ore 21.15

TATIANA KIRPICHENOK – pianoforte

“Capolavori del Romanticismo pianistico tedesco e russo”: Schubert, Liszt, Rachmaninov

Relazioni culturali “Sorrento – Russia” 2021

INFO: Inizio concerti ore 21:15 (solo 6 agosto, ore 22:15). Ingresso a pagamento fino ad esaurimento posti a sedere.

Biglietti: Posto unico € 10, 00. Biglietteria all’ingresso Chiostro S. Francesco, (Tel. 334.3117961) . Orario 10:00 –

13:00 / 18:30 – 21:00. Prevendita online: www.ticketgate.it – www.az-zurroservice.net . In caso di maltempo i

concerti si terranno in luogo al chiuso, nelle vicinanze. Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza

maggiore. Sconto del 10% presso i ristoranti aderenti, per i titolari del biglietto d’ingresso. Infopoint: Ufficio

Turistico Circolo Forestieri (Via Luigi De Maio 35, Sorrento, Tel. 0818074033), Chiostro S. Francesco (Tel.

334.3117961), Sedi Infopoint Sorrento, Fondazione Sorrento. Infoline 3336654526 – www.societaconcertisorrento.it –

Facebook: societa concerti sorrento – www.comune.sorrento.na.it

I concerti si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti – Covid19

INFO: Concerts start at h. 9:15 p.m. (only August 6, h. 22.15 p.m.). Admission fee, subject to seats availability.

Tickets fares: Unique seat € 10, 00. Ticket box on the door of S. Francesco Cloister (Tel. 334.3117961). Hours. 10:00

a.m. – 1:00 p.m. /6:30 p.m. – 9:30 p.m. Presale On – Line: www.ticketgate.it — www.azzurroservice.net . In case of

bad weather concerts will be held at a near and covered place. Discount 10% at participating restaurants, for the

concert ticket holders. Program may be subject to slight variation. Infopoint: Local Tourism Board (Via Luigi De

Maio 35, Sorrento, Tel. 0818074033) – S. Francesco Cloister (Tel. 334.3117961), Sorrento Infopoints, Fondazione

Sorrento. Infoline 3336654526 – www.societaconcertisorrento.it – Facebook: societa concerti sorrento –

www.comune.sorrento.na.it

The concerts are held in full compliance with the anti – Covid19 regulations