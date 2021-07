Wanda Nara Icardi e Dayane Mello fra Capri, Nerano, Sorrento e Positano

Wanda Nara Icardi e Dayane Mello fra Capri, Nerano e Positano La moglie del calciatore Mauro Icardi e la bella modella ex concorrente del Grande Fratello Vip sono state nelle scorse ore a Positano, la perla della Costiera amalfitana, mentre Dayane Mello è a Sorrento .

Entrambe hanno scelto per la loro vacanza Capri ma dall’Isola Azzurra nel giro di pochi minuti hanno raggiunto la Divina, come testimoniano le immagini postate sui social.

Wanda Nara e Dayane Mello hanno pranzato alla Conca del Sogno a Nerano dopo Marina del Cantone a Massa Lubrense prima di fare una visita a Positano dopo aver doppiato Punta Campanella

Le due sono molto amiche e hanno deciso di rivedersi proprio in Costa d’ Amalfi per passare qualche ora di relax facendosi coccolare dalle bellezze di questo angolo di paradiso.

Le due bellissime sudamericane sono soltanto le ultime due Vip che sono giunte in una delle perle della Divina per le loro vacanze in questa estate 2021.

E ci saranno ancora grandi sorprese in vista