Volley Meta, anche l’U19 conquista le finali nazionali

E’ stata la vittoria del gruppo. Siamo arrivati alle finali interregionali privi dei tre atleti convocati dalla nazionale, ma nessun problema, il nostro magnifico gruppo di ragazzi con due splendide prove di carattere ha regolato prima Lecce e poi Matera per 3-0. E’ la vittoria di tutti coloro i quali, con grande spirito di squadra, si sono allenati per tutto l’anno con passione e sacrificio. Nel momento importante ci sono stati ed hanno fatto la differenza tra noi e gli altri perchè come dicono i nostri coach “Noi alleniamo tutti e tutti sono all’altezza”. Grazie Ragazzi ed ora testa alle finali nazionali, l’asticella si alza ma noi ci saremo. Uno speciale ringraziamento va poi alla Fipav Basilicata che ancora una volta si è dimostrata eccellente per organizzazione e cortesia, mettendo a disposizione dei gruppi squadra strutture ed assistenza di alto livello. Domattina saremo di nuovo in viaggio con destinazione Albenga dove i nostri giovani dell’U15 parteciperanno alla finale nazionale di categoria. Un grosso in bocca al lupo ragazzi!