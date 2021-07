Virus triplica in tre settimane nel salernitano

Contagi triplicati in sole tre settimane in provincia di Salerno, come scrive “La Città”. Senza andare troppo indietro nel tempo e tornando soltanto a inizio luglio, quel 49 emerso ieri dal report dell’Unità di Crisi indicava, in pratica, più della metà dei contagi accertati nella prima settimana del mese in corso. Dal 19 al 25 luglio, infatti, sono stati 279 i nuovi casi di positività accertati nel Salernitano. Dati che per ritrovarli uguali o comunque molto simili bisogna fare un salto all’indietro nel tempo e tornare a maggio, quando il virus – finalmente – iniziò a mollare la presa, dando nuove speranze anche grazie all’accelerazione della campagna vaccinale.

Il report più recente dice che, in appena tre settimane, i dati del virus in provincia di Salerno sono triplicati. Come detto, infatti, nella settimana appena andata in archivio sono stati 279 le nuove positività accertate. Scafati a Sapri furono «soltanto» 190. Il virus, quindi, sta avanzando.