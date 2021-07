Vincenzo Romano è “Made In Sorrento”

Classe 2002, figlio d’arte visto che il papà Gaetano è stato bomber di razza, il terzino sinistro ex Formia è un nuovo calciatore del Sorrento. Dopo le esperienze giovanili, ha esordito in D in una piazza calda e prestigiosa come quella di Taranto. Successivamente, Romano è approdato all’Afragolese in Eccellenza dove ha collezionato 28 presenze e vinto il campionato. Lo scorso anno, invece, ancora 28 presenze messe insieme in D a Formia sotto la guida dell’ex tecnico rossonero Sasà Amato: adesso per lui inizia un nuovo capitolo della sua carriera, qui a Sorrento.“𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎’ 𝑐𝑜𝑠ì 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑧𝑖𝑜𝑠𝑎. – ha detto Romano – 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑒 𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑖𝑜𝑓𝑓𝑖”.