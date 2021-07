Vincenzo Manco nuovo difensore del Sorrento!

Vincenzo Manco, classe 2003 che con l’Oratorio Don Guanella ha giocato in Promozione pur non essendo ancora in “fascia Under” (quattro presenze lo scorso anno prima dello stop per Covid), è un nuovo calciatore del Sorrento. Difensore arcigno, Manco è cresciuto proprio nel club di Scampia tanto caro a Don Aniello Manganiello. Ora per lui si spalancano le porte della D a Sorrento.

“𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎’ 𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑜 𝑙’𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑎𝑟𝑜’ 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑖 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎’ 𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖”.