Vietri sul Mare, semaforo sulla SS 163 amalfitana per lavori al costone roccioso

Vietri sul Mare. Per consentire i lavori al costone roccioso per la messa in sicurezza dello stesso a partire da venerdì 9 luglio e fino alla fine del mese il traffico sulla SS 163 Amalfitana sarà consentito a senso unico alternato tra il chilometro 48,150 ed il 48,250.

Alla fine dei lavori verrà rimosso il new jersey che segna il restringimento della carreggiata e verrà ripristina la normale circolazione.

Si ricorda che nei pressi del cantiere vigerà il divieto di sorpasso per tutti i veicoli ed il limite di velocità di 30 km/h. Raccomandiamo a tutti il rispetto dei divieti procedendo con cautela per la propria sicurezza e quella altrui.