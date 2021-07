Vietri sul Mare, il Consigliere Comunale Daniele Benincasa: “Dalla parte di chi fa!”

Vietri sul Mare. Riportiamo il post pubblicato dal Consigliere Comunale Daniele Benincasa sulla sua pagina Facebook: «Alcune volte rimango allibito nell’osservare i tentativi di alcuni – che definirei “intellettualmente non onesti” – di artare la realtà per far credere a chi guarda o legge ciò che non è. Quasi giornalieramente, infatti, si leggono post sui social che svolgono la sola funzione di DENIGRARE IL NOSTRO PAESE, rappresentandolo in modo non consono e, soprattutto, non in maniera veritiera, mortificando nel contempo le eccellenze vietresi. Da circa un decennio le amministrazioni che si sono susseguite hanno messo in campo manifestazioni il cui unico scopo era ed è quello di onorare chi si è speso per il territorio: LE VITE E LA CERAMICA, LE VITE E LA POLITICA e da quest’anno LE VITE E IL LAVORO. Tutte manifestazioni atte a onorare illustri vietresi che si sono distinti chi per la ceramica chi per la politica e chi per la longevità della propria attività commerciale. La cosa che mi infastidisce maggiormente è questa nuova moda di voler danneggiare, con maldicenza insistente, nel merito o nella reputazione, tutti coloro i quali hanno sempre dato moltissimo per Vietri gratuitamente, a vantaggio invece di chi, pensando di dare un contributo, in realtà non fa altro che polemizzare su tutto, avendo la capacità di trasformare in negativo tutto ciò che di positivo è stato fatto. La domanda sorge spontanea: “non è che in realtà questi vogliono il male di Vietri, tentando di distruggere tutto a ogni costo?

Scusate lo sfogo, ma ci tenevo a ringraziare pubblicamente chi invece si impegna e apporta dei contributi fattivi al territorio, ricordando che, se è questo lo spirito, mi troverà sempre dalla sua parte».