Vietri sul Mare: il battesimo in mare dei testimoni di Geova

«È stato molto toccante vedere persone ultraottantenni diventate esperte nel partecipare alle videoconferenze anche grazie all’aiuto che alcuni giovani della comunità sono stati felici di fornire loro da remoto », sottolinea Matteo Pierro , che appartiene alla comunità locale. «Fin dall’inizio della pandemia i Testimoni hanno scelto di non utilizzare le loro strutture, che dispongono di vasche battesimali, per limitare la trasmissione del contagio». Un momento di grande religiosità ed estremamente sentito dai Testimoni di Geova. D’altro canto la reazione stupita da parte delle persone presenti rappresenta in maniera abbastanza evidente la singolarità dell’evento stesso. Non è usuale, infatti, che riti di questo tipo avvengano in un luogo così tanto frequentato, in particolare in questo periodo dell’anno. Il comune porta della Costiera Amalfitana, infatti, ha registrato negli ultimi giorni un gran numero di arrivi. Il sole e il caldo hanno spinto, comprensibilmente, centinaia di persone a recarsi al mare per godere di un po’ di sole e fare un bagno rilassante. In questa circostanza, però, i bagnanti hanno potuto assistere anche a un momento di grande religiosità: il battesimo dei nuovi Testimoni di Geova