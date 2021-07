Vietri sul Mare: domani l’inaugurazione del nuovo attracco alla Marina. Domani, giovedì 15 luglio 2021, a partire dalle ore 18.00, si terrà l’inaugurazione del nuovo attracco a Marina di Vietri, in Costiera Amalfitana.

Dopo i lunghi lavori, finalmente, dunque saranno aperte le vie del mare.

“Sarà sempre più facile, agevole ed ecologico raggiungere la frazione costiera di Marina, l’idea è quella di realizzare un altro vettore meccanico per il collegamento con la stazione ferroviaria e il prossimo pontile che sarà attivato a Marina per l’attracco dei traghetti. Il nostro lavoro, il nostro impegno prosegue a pieno ritmo, raggiungendo i risultati che ci siamo prefissati in campagna elettorale anche come una continuità amministrativa. Nelle prossime settimane presenteremo ulteriori opere pubbliche e interventi che saranno realizzate a breve. In più siamo in campo per un avvio sereno e sicuro della stagione turistica”, aveva detto a Positanonews il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni de Simone.