Vico Equense, un’ancora a Villetta Paradiso per onorare la marineria civile e militare

Domenica prossima, 25 luglio 2021, alle ore 18.00, nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense si svolgerà la cerimonia di apposizione dell’ancora emblema delle marinerie. Dopo i saluti del Sindaco Andrea Buonocore e delle più alte cariche della Marina Militare, ci si sposterà a villetta Paradiso, dove l’Amministrazione comunale in collaborazione con la locale sezione della Lega Navale Italiana scoprirà un’ancora dismessa adibita a uso monumentale, per onorare la marineria civile e militare. L’ancora tipo Hall a base quadra del 1940, del peso di 5 tonnellate, è stata ceduta a titolo gratuito dal Comando Stazione Navale La Spezia. La nave scuola Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare e ambasciatrice dell’Italia nel mondo, sarà per l’occasione ormeggiata a largo della marina d’Aequa e illuminata con i colori della bandiera italiana. Varata il 22 febbraio 1931, quest’anno ha festeggiato il suo 90° anniversario ed è ad oggi l’unità più anziana in servizio, interamente costruita e allestita presso l’allora Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia. La Banda musicale della Nato parteciperà alla manifestazione.