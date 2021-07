Vico Equense, una schiuma bianca di dubbia provenienza nel mare cittadino

Vico Equense. Lascia perplessi ed amareggiati quella schiuma bianca che oggi ha coperto a macchie il mare cittadino, così come si evince dalle foto pubblicate sulla pagina Facebook di “Aequa News”. Purtroppo delle immagini che non fanno onore alle spiagge vicane e che certamente non invogliano i bagnanti a trascorrere una giornata di relax senza la possibilità di potersi rinfrescare con un tuffo in acque che dovrebbero essere azzurre e l’unica schiuma bianca che si dovrebbe vedere è quella delle onde che si infrangono.

Auspichiamo che vengano fatti al più presto dei controlli per capire l’origine di questo inquinamento ambientale al fine di poter porre rimedio a beneficio dei cittadini e dei turisti.