Vico Equense. Ubik Vista Mare, autori alle Axidie: domani apre Chiara Francini con “Il cielo stellato fa le fusa”. Chiara Francini, attrice conduttrice e scrittrice, apre gli incontri programmati per il mese di luglio della rassegna “Ubik Vista Mare 2021 – Autori alle Axidie”.

Il 5 luglio alle 20.30 la scrittrice ci parlerà del suo ultimo romanzo: Il cielo stellato fa le fusa, edito da Rizzoli. Quattro ragazze e quattro ragazzi, provenienti ciascuno da un mondo diverso, restano rinchiusi in una villa sontuosa a Fiesole, in compagnia di una governante e di un gatto. Un Decamerone in salsa moderna.

Modererà la serata Nancy De Maio, Direttrice del settimanale Agorà della penisola sorrentina.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid 19 presso l’Hotel and Resort le Axidie.