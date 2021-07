Vico Equense, terribile incidente tra due suv: famiglia di turisti all’ospedale

Un terribile incidente si è verificato nelle ore più cocenti nei pressi di Vico Equense, alcune centinaia di metri dopo lo Scrajo.

Il protagonista dello spiacevole episodio è un uomo alla guida del suv Hyundai bianco in foto, che verso le ore 13:00 dopo aver perso il controllo del suo veicolo ha impattato contro il muro, coinvolgendo un altro suv Volvo, colmo di turisti in viaggio sulla corsia opposta. Danni spaventosi che hanno addirittura fiondato uno degli pneumatici lontano per alcuni metri.

Immediatamente giunta sul posto l’ambulanza, che ha raggiunto il pronto soccorso di Sorrento (il ps di Vico Equense è chiuso, ndr). Giunti al nosocomio sorrentino, i medici hanno potuto constatare i danni più gravi per la famiglia di turisti coinvolta. Questi, infatti, avrebbero riportato alcune micro fratture ed una ferita leggermente più grave al cranio. L’uomo alla guida del suv non pare abbia riportato gravi ferite.