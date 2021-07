Vico Equense: serate al chiostro con la rassegna di Teatro Mio

Vico Equense (Napoli): Teatrestate 2021. Serate al chiostro con la rassegna di Teatro Mio.

Riprende la rassegna eventi: otto spettacoli, cinque per gli adulti e tre per i bambini, dal 24 luglio al 20 agosto 2021, nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense.

Si tratta della seconda edizione della rassegna Teatrestate 2021-“Insieme per ripartire”, organizzata da Teatro Mio e patrocinata dal Comune di Vico Equense.

Foto Gorgoni