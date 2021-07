Vico Equense. Prevenzione incendi, servizio affidato all’Associazione Volontari del Faito.

Affidato all’ AVF (Associazione Volontari del Faito) il servizio di prevenzione, avvistamento e spegnimento di focolai d’incendio. L’Associazione, che è dotata di un nucleo specializzato nell’antincendio boschivo, farà un monitoraggio dell’intero territorio comunale in stretto collegamento con protezione civile e polizia locale. Due punti di osservazione ritenuti idonei ai fini delle attività: Monte Faito e Arola. Le attività di prevenzione del rischio d’incendi del bosco, consistono nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d’incendio e interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti, utilizzando a tal fine tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio. Il Comune di Vico Equense predispone annualmente un programma di difesa per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi, che prevede un puntuale monitoraggio del territorio, soprattutto delle zone a rischio elevato e lungo i tratti di strada più trafficati ricadenti nelle aree montane. Dal 2007 le attività di avvistamento, spegnimento e prevenzione degli incendi boschivi sono stati affidati all’Associazione Volontari del Faito, con positivi e innegabili risultati sul piano di prevenzione, come anche delle fasi attive di spegnimento dei roghi improvvisi.