Vico Equense, Peppe Guida alle Axidie a Marina d’Aequa: “La pasta grande passione”

Lo chef stellato Peppe Guida ritorna a cucinare a Le Axidie a marina d’Aequa, a Vico Equense, questa volta con un menù tutto dedicato alla pasta. L’appuntamento è per il 1 agosto 2021 dalle ore 20:00, e ad affiancarlo ci sarà come sempre l’executive chef Mario Cinque.

I due formano un grande team. Una coppia di artisti della cucina, che dallo scenario suggestivo del Resort Le Axidie hanno tratto nuove fonti di ispirazione. “La pasta – sottolinea Peppe Guida – è la mia grande passione. Tra me e la pasta c’è un feeling da sempre, so quando è pronta perchè io la guardo e lei mi parla.”

Lo chef Peppe Guida si è fatto conoscere durante il primo lockdown per la pandemia da covid-19. Le sue dirette hanno intrattenuto gli amanti del buon cibo e della cucina. “Le mani nella terra e gli occhi verso il mare”. Lo chef ha fatto di questo pensiero la sua filosofia in cucina. Una cucina autodidatta per coniugare l’altissima cucina con la semplicità delle ricette ispirate alla tradizione, perfettamente rappresentata nei due ristoranti “Antica Osteria Nonna Rosa” da una stella Micheline. Villa Rosa La casa di Lella.