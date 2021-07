Vico Equense, ottava edizione della Cicloscalata del Monte Faito

Vico Equense. Questa mattina si è svolta l’ottava edizione della Cicloscalata del monte Faito, la gara ciclistica amatoriale valida come campionato nazionale della montagna patrocinata dal Comune di Vico Equense. Una tappa doverosa per gli amanti delle prove in salita per un percorso di gara che comprende anche le 13 borgate.

La partenza ufficiosa è stata data da Moiano. Dopo l’incolonnamento, il gruppo ad andatura cicloturistica ha raggiunto il centro di Vico Equense.

La partenza è stata data all’altezza della galleria di Seiano con arrivo a Faito, per un percorso di circa 30 chilometri.

Un importante appuntamento, nato per la prima volta nel 2001 per far scoprire e apprezzare le bellezze di questi luoghi e promuovere il turismo secondo gli obiettivi dell’Associazione Ciclismo Sorrentino di concerto con l’amministrazione comunale di Vico Equense.

La Cicloscalata, infatti, è l’occasione unica per conoscere da vicino le bellezze del Monte Faito formato prevalentemente da rocce di tipo calcareo che deve il suo nome alle faggete che crescono rigogliose sulle sue pendici.

La premiazione della gara si è tenuta al Bar Massa a Moiano.