Vico Equense, nuovi posti auto autorizzati dal Comune al centro della città

A seguito di richiesta inoltrata dalla Società Ingiarch s.r.l. in data 29/01/2021 il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Catello Arpino del Comune di Vico Equense (Na), dopo neppure un mese dalla stessa, ha rilasciato a detta Società privata il Permesso di Costruire n. 12 del 23/02/2021, con il quale sono stati assentiti «interventi edili finalizzati ad adibire il livello fondale di natura tecnica afferente l’esistente autorimessa interrata – realizzata giusta Permesso di Costruire n. 52 del 15/06/2004 (…) – a posti auto pertinenziali, ai sensi della L. 122/89 e L.R. 19/01 e s.m.i., mediante opere esclusivamente interne (…)».

Il lotto (p.lla 554 ex 224 del foglio n. 30) ove insiste l’autorimessa in questione, nella centralissima Via S. Sofia di Vico Equense, secondo il vigente P.R.G. ha destinazione urbanistica di Standard PEV (Parcheggio Entroterra con Verde attrezzato in superficie), tant’è vero che essa autorimessa venne realizzata in forza del citato P.D.C. n. 52 del 15/06/2004 rilasciato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 75 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.. Detto art. 75 prevede al comma 1 che tutte le aree destinate a standard urbanistici, tra cui il lotto in oggetto, sono realizzate e/o gestite direttamente dal Comune, che ha facoltà, con deliberazione di Consiglio Comunale, di affidarne la realizzazione e/o gestione anche a soggetti privati, con prelazione per i titolari del diritto di proprietà degli stessi suoli assoggettati a standard urbanistici, sulla base di apposita convenzione pluriennale tesa a stabilire, oltre alle modalità di esercizio finalizzate all’uso pubblico, le tariffe da praticare nel caso tale uso sia a titolo oneroso. Inoltre, lo stesso art. 75 al comma 2 stabilisce che il privato può richiedere di realizzare o gestire le attività previste nel 1° comma sempre previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Nella fattispecie, la Società Immobiliare Rossano s.r.l. (cui successivamente subentrò la Ingiarch s.r.l.), all’epoca proprietaria dell’area in questione assoggettata allo Standard PEV, si propose come soggetto Concessionario per la realizzazione dell’autorimessa seminterrata ed interrata e presentò il 02/08/2002 richiesta di P.D.C. per un complesso edilizio su tre livelli: due livelli interrati destinati a box privati pertinenziali ai sensi della L.R. n. 19/2001; un livello seminterrato da destinare a parcheggio pubblico in osservanza delle previsioni del P.R.G.; una sovrastante piazzetta attrezzata da destinare a verde pubblico con piccolo bar sempre in osservanza delle previsioni del P.R.G.. Con successiva istanza del 19/03/2004 la stessa Società Immobiliare Rossano s.r.l. richiese, ai sensi del richiamato art. 75 N.T.A., di eseguire direttamente e gestire, in regime di convenzione, l’intervento di “standards pubblici” consistente nella realizzazione del parcheggio pubblico e della sovrastante superficie a verde attrezzato.

Nel rispetto del citato art. 75 N.T.A. fu, quindi, avviato il procedimento per il convenzionamento, nell’ambito del quale intervennero prima la Deliberazione n. 44 del 30/03/2004 del Consiglio Comunale con cui fu approvato l’intervento di Standard Urbanistico PEV come proposto dal privato, poi la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 20/04/2004 con cui venne approvato lo schema di Convenzione pubblica alla base del P.D.C. da rilasciare e poi ancora fu stipulata e sottoscritta tra il legale rapp.te della stessa Società Immobiliare Rossano s.r.l. ed il Funzionario Dirigente del VI Settore Arch. Sansone all’uopo autorizzato la Convenzione del 24/05/2004 dinanzi al Notaio Adolfo Branca di Napoli, convenzione espressamente ivi (pag.4) definitiva prodromica al rilascio del richiesto P.D.C. e con la quale -in sostanza- la Concessionaria Immobiliare Rossano s.r.l. si obbligò a realizzare il parcheggio pubblico al 1° livello seminterrato, nonché l’area verde attrezzata al livello soprastante garantendone l’uso pubblico. Successivamente, in corso di realizzazione delle opere, la Ingiarch s.r.l. (subentrata alla Immobiliare Rossano s.r.l.) ebbe a realizzare un abbassamento del livello fondale assentito, ricavando di fatto un quarto piano interrato ma, non avendo alcun titolo per farlo, a seguito di appositi accertamenti dovette ripristinare lo stato dei luoghi eliminando la volumetria realizzata. Successivamente per ragioni tecniche la stessa Ingiarch s.r.l. presentò una D.I.A. il 05/05/2008 ad oggetto la realizzazione di una piccola porzione di piano a quota -9,80, costituente il quarto piano interrato (livello ove era stato disposto il predetto ripristino), destinato solo a locale tecnico (per il ricovero dell’impianto antincendio), locale dell’estensione di poco più di 100 (cento) metri quadrati.

A distanza di poco più di 10 anni dall’ultimazione dell’intera opera e dalla sua messa in funzione, nella stessa area -si ripete, assoggettata al vincolo conformativo rappresentato dalla destinazione a Standard PEV- il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Catello Arpino del Comune di Vico Equense ha rilasciato all’attuale proprietaria Ingiarch s.r.l. del medesimo lotto (come detto, dopo neppure un mese dalla richiesta di quest’ultima) il nuovo predetto P.D.C. n. 12 del 23/02/2021, assentendo i rilevantissimi interventi innanzi descritti al livello fondale al quarto piano interrato.

In realtà, l’area interessata da detto nuovo P.D.C. n. 12 del 23/02/2021 non solo ha destinazione urbanistica di Standard Pubblico PEV, ma ricade anche nella Zona 6 -Urbanizzazioni sature – del P.U.T. (L.R. n. 35/1987), che vieta qualsiasi edificazione e, quindi, qualsiasi creazione di nuove superfici e volumetrie utili.

Pertanto, la cogenza del vincolo conformativo Standard Pubblico PEV, gravante sulla stessa area, impone che qualsiasi nuovo intervento non possa essere valutato alla stregua di una qualsiasi opera in proprietà esclusivamente privata, ma debba essere assoggettato alle prescrizioni dettate dal richiamato art. 75 N.T.A. e debba, quindi, seguire lo stesso iter da tale norma imposto, vale a dire la preventiva Deliberazione del Consiglio Comunale con la stipula di apposita convenzione pubblica pluriennale, che avrebbero dovuto necessariamente precedere il rilascio del P.D.C. n. 12 del 23/02/2021.

Inoltre, è dato pacifico dagli atti pubblici presso gli Uffici comunali che il livello fondale dell’autorimessa in questione, corrispondente al suddetto quarto piano interrato, al momento del rilascio dello stesso P.D.C. n. 12/2021 era costituito solo dal citato locale tecnico di poco più di 100 (cento) metri quadrati, in gran parte già occupato dall’impianto antincendio con le relative vasche ed accessori ivi allocati. Peraltro, risulta che tale locale tecnico al quarto piano interrato è raggiungibile solo mediante scale ed ascensore, senza alcuna rampa carrabile. Pertanto, appare evidente che il Responsabile dell’Area Tecnica, assentendo l’adibizione «del livello fondale di natura tecnica afferente l’esistente autorimessa interrata (…) – a posti auto pertinenziali, ai sensi della L. 122/89 e L.R. 19/01 e s.m.i.,», di fatto ha autorizzato la creazione di nuova volumetria utile con un ampliamento, rispetto al ridotto locale tecnico esistente, per una superficie corrispondente all’intera estensione degli altri piani superiori già assentiti nel 2004.

Ma tale creazione di nuova superficie utile e nuova volumetria, prima inesistenti sia in fatto che in diritto, è vietata dal P.U.T. per la Zona 6 di riferimento ed a nulla varrebbe invocare l’art. 6 della L.R. n. 19/2001, posto che tale art. 6 al comma 2 prevede la deroga solo al P.R.G. ma non al P.U.T. ed al comma 3 richiede comunque, anche per i parcheggi totalmente interrati nel sottosuolo, il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica cui la realizzazione di qualsiasi nuovo parcheggio è subordinata.

In ogni caso:

a) nella fattispecie non vi potrebbe essere alcuna deroga neppure al P.R.G., dal momento che la destinazione impressa all’area della Ingiarch s.r.l., come ripetutamente detto, corrisponde non già ad una qualsiasi zonizzazione urbanistica, bensì ad uno Standard Pubblico (PEV) assolutamente insuperabile, trattandosi di vincolo conformativo; b) comunque, il divieto imposto dal P.U.T. di creazione di nuova volumetria e superficie utile non è affatto superato dalle prescrizioni della L.R. n. 19/2001, alla quale si rifà il P.D.C. n. 12/2021, posto che è assolutamente granitico il principio (fra molte, T.a.r. Campania, Napoli, n. 3444/2020) secondo cui le stesse prescrizioni della L.R. n. 19/2001 non hanno «capacità derogatoria rispetto al P.U.T. atteso che “l’assenza di una espressa deroga, ed, in generale l’esigenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, inducono […] ad optare, nell’interpretazione dell’inciso finale dell’art. 9 della L.R. 19/2001, per una sua portata applicativa più limitata, nel senso del rispetto comunque, nelle zone ove si invochi l’applicazione la L.R. 19/2001, della normativa PUT” (T.A.R. Napoli, sez. VII, n. 4617/2013 cit.; sulla prevalenza del P.U.T. sugli altri strumenti di regolazione del territorio si v. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4503/2013)», principio che si accompagna all’altro, del pari pacifico, secondo cui il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 15/06/2020, n. 3805; ma già in tal senso: n. 3579 e n. 5066 del 2012; n. 4079 del 2013; n. 3289 del 2015). Sta di fatto che, nella fattispecie, il P.D.C. n. 12/2021 è stato rilasciato senza seguire le rigorose procedure imposte dall’art. 75 N.T.A. e senza il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in area gravata da Standard Pubblico PEV ed ove il P.U.T. vieta la creazione di nuove superfici utili e nuove volumetrie.

Il mancato rispetto delle stesse procedure di cui all’art. 75 N.T.A. costituisce, in ogni caso, un’incomprensibile quanto ingiustificata esautorazione delle prerogative e dei poteri del Consiglio Comunale, al quale sono istituzionalmente rimesse ogni valutazione ed ogni decisione in ordine a qualsiasi intervento debba realizzarsi in aree, come quella di specie, destinata a standard urbanistici pubblici. Fatto ancora più grave ove si consideri che, a fronte dell’assentita creazione di nuove superfici e volumi in favore della parte privata, nulla è stato previsto -a differenza di quanto avvenne nel 2004- a vantaggio e tutela degli interessi pubblici contemplati dallo Standard PEV cui è assoggettata l’area ove la stessa parte privata è stata abilitata ad incrementare le sue consistenze immobiliari.

La gravità di tutto quanto innanzi esposto e gli interessi pubblici sottesi alla vicenda impongono dovuti ed esaustivi chiarimenti da parte del Sindaco e del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Catello Arpino che ha rilasciato il predetto P.D.C. n. 12/2021, onde fornire adeguata risposta ai seguenti doverosi quesiti:

1) Perché il P.D.C. n. 12/2021 è stato rilasciato senza tener conto della destinazione dell’area a Standard PEV?

2) Perché i rilevanti interventi con esso P.D.C. assentiti non sono stati sottoposti alla previa deliberazione del Consiglio Comunale prescritta dall’art. 75 N.T.A. ed al regime di convenzionamento, come è invece accaduto in occasione del rilascio dell’originario P.D.C. n. 52/2004?

3) Perché, pur vigendo l’art. 6, comma 3, della L.R. n. 19/2001, non è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica prima di rilasciare lo stesso P.D.C. n. 12/2021?

4) Perché il P.D.C. n. 12/2021 non indica, come avrebbe dovuto fare e come accade normalmente in occasione del rilascio di tutti i permessi di costruire, né la destinazione urbanistica dell’area interessata prevista dal vigente P.R.G. (Standard PEV) e neppure la Zona di riferimento del P.U.T. che in specie è la Zona 6 – Urbanizzazioni sature-, la quale vieta qualsiasi edificazione e, quindi, qualsiasi creazione di nuove superfici e nuove volumetrie utili?

5) A che titolo nel rilasciato P.D.C. n. 12/2021 risulta sacrificato qualsivoglia interesse pubblico tutelato dallo Standard PEV, evidenziandosi al riguardo che con l’originario P.D.C. n. 52/2004 il Comune, che resta titolare del potere di realizzazione diretta dello Standard PEV ai sensi del 1° comma dell’art. 75 N.T.A., in sede di convenzione con la parte privata ottenne, a vantaggio della cittadinanza e degli interessi pubblici, la realizzazione di una piazzetta in superficie ad uso pubblico, nonché di un parcheggio anch’esso ad uso pubblico, mentre ora, pur a fronte dei rilevanti e vantaggiosi incrementi delle consistenze immobiliari assentiti in favore della parte privata, nulla è stato previsto a favore del Comune ed a tutela degli interessi pubblici?