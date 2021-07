Vico Equense: nasce l’idea di una maxi coalizione per sfidare la maggioranza. Ce ne parla Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Un’ampia coalizione che possa rappresentare l’alternativa alla squadra di governo cittadino capeggiata dal sindaco uscente Andrea Buonocore.

È questo l’obiettivo a cui stanno lavorando le opposizioni di Vico Equense.

Si tratta d’altronde di un progetto politico caro a Maurizio Cinque, fresco di annuncio di ricandidatura: ci riproverà, a cinque anni di distanza, dopo la cocente sconfitta del ballottaggio 2016 che vide Buonocore trionfare per 32 voti.

Per la verità, l’ex consigliere comunale di opposizione – che in un documento ha confermato pubblicamente l’intenzione di avviare confronti e contatti con altre realtà politiche di Voci Equense – ha già dalla sua parte un paio di liste. Ma bisognerà capire se ad esempio sarà possibile lavorare assieme al Partito democratico che attraverso il segretario cittadino Tommaso de’ Gennaro aveva già ventilato la possibilità di allestire una piattaforma programmatica totalmente alternativa alla maggioranza uscente. Senza dimenticare che restano da definire i contorni dell’eventuale rientro in campo degli ex sindaci Giuseppe Dilengite e Benedetto Migliaccio che in pena primavera avevano avuto una serie di incontri legati anche a una possibile avventura elettorale.

Da suo canto, Buonocore è pronto a chiarire ufficialmente le proprie intenzioni in vista delle Comunali 2021: intende calare il bis e riconquistare la fascia tricolore e verrà supportato solo da liste civiche.

Sa capire anche la composizione della squadra dove è evidente ci sarà un ruolo importante per Gennaro Cinque: l’ex primo cittadino di Vico Equense ed attualmente consigliere regionale dell’Udc chiaramente lavorerà al fianco della maggioranza uscente per individuare la strategia migliore.

Tutto fa credere che ci possa essere una convergenza sulla ricandidatura del primo cittadino uscente di Vico Equense.