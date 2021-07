Vico Equense, Michele Duomo è ottimista: “L’estate si prospetta speranzosa di turisti e clienti”.

Vico Equense – L’economia insieme al turismo, sembra ripartire, bisogna essere pragmaticamente ottimisti e Michele Duomo, proprietario del ristorante “Cerase” (situato in un punto strategico con vista mozzafiato, in una località balneare invidiata ma, allo stesso tempo, apprezzata dai molti visitatori Vico Equense) ha tutte le intenzioni di lasciarsi alle spalle l’annus horribilus che ha messo in ginocchio, in questo caso, l’economia, da una pandemia che ha mietuto innumerevoli vittime e ridotto notevolmente l’economia.

“L’estate 2021 si prospetta speranzosa di turisti e clienti abitudinali, provenienti anche dalle piccole province di Napoli -, come ci racconta Duomo, auspicando la promettente immunità di gregge.

A volte occorre morire per dimostrare di saper rinascere. Anche se fa paura, il significato ricominciare, permette di accogliere la vita e la felicità più pura”.