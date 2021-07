Vico Equense, l’acqua del mare torna sporca. L’Arpac indaga

Vico Equense. Chiazze bianche o tendenti al marroncino che di frequente, negli ultimi giorni, tornano a spuntare in particolare sotto costa, come si legge anche dal quotidiano Metropolis.

Il mare di Vico Equense, in alcuni tratti, torna a presentarsi tutt’altro che limpido offrendo immagini non proprio accattivanti, in particolare per i bagnanti. Ma l’Arpac, l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, placa gli animi incandescenti in particolare sui social network dove video e fotografie dell’acqua sporca fanno il pieno di condivisioni e like.

Non è inquinamento, a detta degli esperti, anche perché le ultime analisi sui campioni prelevati di recente non hanno fornito evidenze che possano far pensare a problemi di natura ambientale. Anzi, come indica Lucio De Maio, responsabile del monitoraggio delle acque di balneazione dell’Arpac, «non ci sono valori o segnali di escherichia coli o enterococchi intestinali che rappresentano un alert per la qualità delle acque relativamente anche alle contaminazioni dovute all’acqua di fogna».

Dunque, al di là di tutto, la schiuma non è riconducibile a condizioni precarie del mare che possano far pensare addirittura – come invece sostengono in tanti sui social e nelle chat – alla necessità di suggerire un divieto di balneazione che dovrebbe emettere il Comune di Vico Equense.

Proprio in questi ultimi giorni in penisola sorrentina si lavora per i nuovi prelievi. Una routine di carattere scientifico che a stretto giro dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sullo stato delle acque. A quel punto nuove analisi forniranno ulteriori informazioni circa lo stato del mare.

Secondo l’Arpac, in pratica, la schiuma che appare in mare è prodotta da microalghe. E’ sostanzialmente l’essudato. Dunque nulla di inquinante né imputabile a possibili scarichi abusivi nella zona. In ogni caso l’allerta rimane massima, perché anche Vico Equense quest’anno può fregiarsi della Bandiera Blu.

A proposito di mare, perdura da settimane una dura segnalazione del Partito Democratico che, attraverso il segretario cittadino Tommaso de’ Gennaro, lamenta disservizi per l’accesso alle spiagge.

Senza dimenticare la polemica degli arenili liberi: da ordinanza firmata dal sindaco Andrea Buonocore, si consente l’accesso esclusivamente ai residenti. Chi non è di Vico Equense è costretto a dover andare in stabilimenti balneari, ovviamente a pagamento.