Vico Equense, il titolare de le Axidie: “Massima attenzione al pericolo Covid”

Vico Equense. A parlare è Antonio Savarese, titolare de le Axidie a marina di Seiano, che assicura massima sicurezza per gli ospiti della struttura balneare.

“Tutte le nostre strutture –aggiunge l’imprenditore – utilizzano i protocolli del Ministero della Sanità, che assicurano la massima tranquillità. I nostri dipendenti sono tutti vaccinati e fanno un tampone di controllo periodico, invece i nostri ospiti sono soggetti a una registrazione e alla misurazione della temperatura quando accedono alle aree comuni. Effettuiamo continue sanificazioni dei luoghi comuni, onde evitare qualunque tipo di problema. Questo protocollo utilizzato da noi alla marina d’Equa – aggiunge Savarese – è applicato da tutte le strutture ricettive presenti sul territorio, quindi possiamo dire che Vico Equense pone la massima attenzione al pericolo Covid. Il settore turistico in Costiera ha vissuto un momento molto difficile per l’assenza degli stranieri. Oggi iniziamo a vedere i primi turisti stranieri e una massiccia presenza di italiani. Di conseguenza possiamo sperare che lentamente torneremo ai livelli del 2019: una stagione eccezionale per tutto il comparto. Tutto questo premia gli sforzi degli operatori del settore, che sul territorio vicano hanno rinnovato le proprie strutture ricettive ed enogastronomiche” .