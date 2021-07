Vico Equense: grande attesa per l’apertura del ristorante dello chef stellato Cannavacciuolo

Vico Equense (Napoli): grande trepidazione per l’imminente inaugurazione del ristorante del noto chef stellato Antonino Cannavacciuolo, il quale non dimentica le sue origini e decide proprio, nella frazione, che ha ospitato i suoi natali, Ticciano, di aprire un nuovo resorts.

Il nuovo ristorante gastronomico si chiamerà Laqua Countryside “la casa di campagna” e si farà interprete della storia di Cannavacciuolo.

Infatti è proprio nella suddetta frazione che lo chef ha iniziato la sua storia, un luogo speciale, dove i piatti racconteranno le tradizioni locali e i ricordi d’infanzia dello chef.

Un ritorno al suo territorio e ai suoi sapori che ispireranno la sua cucina d’autore, sempre con materie prime selezionate, fornite dai produttori locali e coltivate nell’orto e nel frutteto.

Con questa filosofia lo chef proporrà un itinerario di sapori che riuscirà finalmente a congiungere Nord e Sud.

Il ristorante accoglierà gli ospiti dello Chef sia all’interno che all’esterno, sotto la storica pianta di glicine della casa.

A disposizione degli ospiti anche la piscina privata esterna, che si trova nel giardino del Resort ed è riscaldata durante i mesi invernali, Non mancherà anche la cantina dedicata alle degustazioni e l’area benessere.

L’apertura del resorts, prevista per inizio luglio è però slittata a causa di lavori per il rifacimento del manto stradale, previsti proprio nella frazione di Ticciano.

Non ci resta, dunque che attendere con ansia l’imminente apertura.