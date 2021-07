Vico Equense, galleria di Seiano un inferno anche oggi dopo incidente di ieri con turisti in ospedale . Ieri sera Tre feriti in un incidente che ha coinvolto due auto all’ingresso della galleria di Pozzano. L’impatto nel primo tratto del tunnel a Seiano. Le vittime, tra cui ci sono turisti di nazionalità inglese, trasferiti in ospedale con le ambulanze del 118. Completamente bloccato il traffico sulla Statale sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. Le forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente di ieri. Stasera ancora tutto bloccato e al rallentatore nella Gelleria che collega Sorrento e la Penisola Sorrentina con l’imbocco dell’autostrada Napoli – Salerno, il più importante asse viario della Campania. E questo sarà sicuramente tutti i giorni. Nel tratto Castellammare Vico all’andata e la sera da Meta a Vico Equense sarà quotidianamente bloccata, in specie i fine settimana, consigliamo percorsi alternativi per Alberi negli orari di punta o meglio evitare gli orari di punta.