Vico Equense, galleria di Pozzano chiusa in direzione Napoli per incidente stradale

Vico Equense. Disagi per chi, in questo caldo pomeriggio di luglio, dalla penisola sorrentina è diretto verso Napoli. Pochi minuti prima della 18.00 di oggi, infatti, si è verificato un incidente stradale nella galleria di Pozzano che ha causato un rallentamento del traffico ed una chiusura del transito in direzione Napoli. Traffico bloccato a partire da Punta Scutari, all’altezza del “Limoncello di Capri”.

Purtroppo la galleria è tristemente famosa per gli incidenti dovuti spesso al mancato rispetto dei limiti di velocità e del divieto di sorpasso. Per quanto riguarda il sinistro odierno non abbiamo, al momento, ulteriori particolari sulle modalità e sulle condizioni cliniche delle persone coinvolte.

Invitiamo a procedere con cautela e, se diretti a Napoli, di evitare al momento la galleria per non restare bloccati.