Vico Equense: forte caldo, malore per una ragazza. Continua il forte caldo in Campania, ed in Penisola Sorrentina, segnato da temperature più elevate da quelle della media. A Vico Equense, nonostante sia ormai quasi sera, nella giornata di oggi, venerdì 9 luglio 2021, una ragazza ha avuto un malore a causa di un colpo di calore.

Il colpo di calore, anche definito ipertermia, è una condizione patologica caratterizzata da un rapido aumento della temperatura corporea che può raggiungere i 40°C.

Si manifesta in condizioni ambientali particolari caratterizzate da:

-temperatura elevata

-tasso di umidità elevato

-scarsa ventilazione.

A seguito di un’esposizione prolungata a tali fattori, può accadere che i meccanismi di termoregolazione del corpo si alterino, impedendo la normale dispersione del calore, causando l’innalzamento della temperatura interna.

A presagire un imminente colpo di calore, c’è la comparsa di diversi sintomi, tra i quali:

sensazione di debolezza e confusione, vertigini, arrossamento cutaneo, crampi, cefalea, nausea o vomito, accelerazione della respirazione e del battito cardiaco, perdita di coscienza, nei casi più gravi.

Tutti possono subire il famoso colpo di calore, ma i soggetti più colpiti restano bambini e anziani sopra i 65 anni di età, i quali hanno un sistema di termoregolazione meno reattivo.

Per prevenire il colpo di calore è possibile adottare delle accortezze e dei comportamenti consapevoli che ne minimizzino il rischio d’insorgenza. Di seguito i consigli dell’esperta: