Vico Equense, è quasi pronto il ritorno alle origini di Cannavacciuolo: ecco i lavori al “Laqua Countryside”

È quasi tutto pronto per il ritorno alle origini dello chef Antonino Cannavacciuolo. Il gigante buono – in tutti i sensi – della ristorazione italiana ha quasi ultimato il suo sogno: un ristorante con camere, giardino, piscina, e una cantina di degustazione vini, denominato “Laqua Countryside” di Ticciano.

Foto 2 di 2



Antonino, oltre ad essere legato alla terra di Ticciano, in provincia di Vico Equense, lo è anche con la proprietà su cui sorge la struttura. Era proprio lì che sua nonna gli insegnava gli antichi trucchi del mestiere, come il ragù che tutt’ora lo chef ama alla follia.

Il vicolo che collega il relais alla strada principale è in fase di riqualificazione, così come gli ultimi dettagli della pavimentazione. La nuova struttura targata Cannavacciuolo si aggiungerà tra poche settimane a Villa Crespi, l’hotel 5 stelle lusso con ristorante due stelle Michelin sul Lago d’Orta, in Piemonte.