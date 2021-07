Vico Equense: domenica 1 agosto a le Axidie “Le Paste di Peppe Guida”. La Pineta, il ristorante all’aperto del Resort Le Axidie, dimora sita in Vico Equense, in Penisola Sorrentina, luogo dove l’azzurro del cielo e del mare sembrano fondersi, sarà la location che domenica 1 agosto, a partire dalle ore 20.00, ospiterà l’evento “Le Paste di Peppe Guida”. Il menu prevede entrée, antipasto, due primi e secondo tutti di pasta per concludere frutta e dolce (sorpresa con la pasta).

La cena sarà servita interamente al tavolo, senza buffet.

Ad accompagnare la serata ci sarà Piero Aiena con il piano bar, mentre per i più piccoli sarà a disposizione, a partire dalle ore 21.00, il mini club del resort.

Il costo è di €50,00 bevande escluse.

Per info e prenotazione chiamare il numero telefonico 081 802 85 62.